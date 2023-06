Calcio Lecco: in coda per un biglietto della finalissima al Rigamonti Ceppi’

Oggi biglietteria aperta per gli abbonati, da giovedì vendita libera per la gara di domenica sera

Per la trasferta di domani a Foggia, due punti vendita in città e per chi resta a Lecco maxischermo alla Piccola

LECCO – Si scalda l’attesa per la finalissima dei Playoff che vedrà la Calcio Lecco protagonista insieme al Foggia per la conquista di un posto in serie B.

Un sogno che i lecchesi vogliono vivere in prima fila e per questo già dalla primissima mattinata di oggi, lunedì, in tanti erano in coda allo stadio per accaparrarsi il proprio posto al Rigamonti Ceppi per la partita di ritorno, in programma domenica.

Oggi si è aperta infatti la ‘Fase 1’ rivolta agli abbonati (presso la segreteria dello stadio e allo Shamrock pub di via Parini) che potranno confermare il proprio posto singolo, domani e mercoledì avranno la prelazione sull’acquisto dei biglietti fino a tre per ogni abbonato. Da giovedì si aprirà invece la vendita libera dei biglietti ai non abbonati, che si concluderà sabato alle 17, ma è ben probabile che il ‘sold out’ possa arrivare molto prima della vigilia della partita.

Sono quasi cinquemila i biglietti in vendita per la sfida di domenica al Rigamonti Ceppi, di cui 823 per il settore ospiti (di cui la Calcio Lecco e gli altri punti vendita lecchesi non possono emettere biglietti).

Nel frattempo proseguirà fino alle 19.30 di questa sera, lunedì, la prevendita per la partita di andata di domani allo stadio ”Pino Zaccheria” di Foggia e tra i lecchesi in coda questa mattina c’era anche chi si preparava ad accompagnare la squadra bluceleste in terra pugliese: “Stiamo acquistando i biglietti e accompagneremo la squadra a Foggia – ci racconta un tifoso – abbiamo vissuto emozioni straordinarie prima a Pordenone poi a Cesena, speriamo di viverne altrettante anche domani e domenica”.

“Quella di Cesena è una serata che resterà nella storia” ci dicono ancora. Per chi non potrà seguire la partita di martedì allo stadio, potrà viverla dai maxischermo che sarà allestito nell’area della Piccola a Lecco, mentre uno secondo maxischermo verrà installato anche a Molteno, presso il parco di Villa Rosa.

“E’ un sogno e speriamo si realizzi”. Il sogno è quello di vedere di nuovo il Lecco in serie B dopo cinquant’anni di assenza. Tra i tifosi già si fantastica sulle grandi squadre che potrebbero giungere al Rigamonti Ceppi il prossimo anno: “Lecco-Sampdoria? Sarebbe stupendo”.

Nel frattempo si fanno tutti gli scongiuri del caso e c’è un portafortuna nelle tasche di mister Luciano Foschi: “Gli abbiamo regalato una conchiglia che ha portato bene nella sfida di Cesena – spiega un tifoso – il mister ci ha assicurato di averla con sé. Speriamo bene”.