Pesca. Settecento chili di trote saranno immesse nei torrenti lecchesi

La Federazione Pesca comunica il calendario delle nuove ‘semine’ per la pesca alla trota

Ben 700 kg di pesce saranno immessi nei corsi d’acqua della provincia di Lecco

LECCO – La sezione provinciale di Lecco convenzionata Fipsas comunica il nuovo programma delle semine per la pesca alla trota nei torrenti della Provincia di Lecco nella Primavera 2022.

“Abbiamo deciso di dividere le semine delle trote iridee in quattro giornate così da permettere a tanti pescatori sportivi, appassionati della pesca alla Trota torrente, di poter partecipare e sfruttare le varie semine in tutto il territorio provinciale – spiega Stefano Simonetti, presidente della Fipsas Lecco – Questa iniziativa è un segno concreto di attenzione nei confronti dei pescatori sportivi appassionati alla pesca della trota torrente”.

Tutti i pescatori sportivi, per poter pescare in questi corpi idrici dovranno essere in possesso del tesserino segna pesci, dovranno essere in regola con il tesseramento federale della Fipsas e avere effettuato il pagamento del contributo di gestione previsto nel bacino n.5 pari a 15 euro.

Il nuovo evento sarà quindi diviso in quattro giornate: 21 maggio, 28 maggio, 4 giugno, 11 giugno.

“La semina di trote iridee adulte e sterili non comporta alcun danno per i nostri torrenti – aggiunge Simonetti – il nostro impegno per la diffusione di una pesca sportiva e ricreativa sostenibile in favore dei tanti appassionati e sportivi della Provincia di Lecco e in favore di tanti pescatori lombardi. La semina di ben 700 kg. di trote è un segnale concreto per la diffusione della pesca sportiva, oltre che per mantenere la presenza della trota e dei pescatori nei nostri corpi idrici”.