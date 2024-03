Gli incontri di Leggermente del 19 e 20 marzo

Martedì spazio a Domenico Quirico e Luigina Mortari

Mercoledì sarà la volta di Vittorio Lingiardi e di Antonella Cuppari

LECCO – Dopo i primi incontri di sabato che hanno aperto la 15^ edizione e in attesa degli appuntamenti serali di oggi (alle 18 Roberto Mordacci e alle 21 don Walter Magnoni, sempre a Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco), Leggermente, manifestazione di promozione della lettura promossa da Assocultura Confcommercio Lecco, propone diversi appuntamenti nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 marzo.

Martedì 19 marzo, tra gli eventi che coinvolgono le scuole, va evidenziato l’incontro in programma alle ore 10 con il grande giornalista e inviato di guerra Domenico Quirico che si racconterà a partire dal libro “Quando il cielo non fa più paura. Le storie della guerra per raccontare la pace”. Per la prima volta in un libro destinato a ragazze e ragazzi, Quirico presenta la guerra con la forza della sua viva testimonianza. Le sue parole guidano i lettori nel tentativo di comprenderne i meccanismi, le cause e gli effetti devastanti, raccontando la paura che accomuna soldati e civili, l’insensatezza dei conflitti, ma soprattutto la pietà che ci rende esseri umani. In pagine lucide e appassionate, Quirico ricorda che è dovere di noi tutti combattere i fanatismi e mantenere viva la memoria come primo e fondamentale strumento per costruire un futuro di pace.

Alle ore 18, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 toccherà a Luigina Mortari intervenire sul tema di Leggermente 2024 (“Leggere il presente, re-immaginare il futuro: non smettere la passione di andare oltre”), in occasione dell’incontro dal titolo “Preparare il mondo che verrà. La cura di sè, dell’altro, del mondo” in cui parlerà del libro “Sull’etica della cura” (Edizioni Vita). L’essere umano necessita di essere accudito perché, a partire dalla nascita, questa è la condizione necessaria affinché si dischiudano le stesse possibilità di vita. Allo stesso tempo, ha bisogno di avere cura di sé, degli altri e del mondo per costruire il significato nella sua esistenza. Con un’attenzione particolare alla cura nell’ambito della pratica educativa, Luigina Mortari – che insegna Epistemologia della ricerca qualitativa presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona e Fenomenologia della cura presso il dipartimento di Scienze umane della stessa Università – esamina le radici filosofiche di questo concetto.

Mercoledì 20 marzo alle ore 18 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco, sempre nel ciclo di incontri dedicati al tema della quindicesima edizione, sarà ospite di Leggermente Vittorio Lingiardi, saggista, psichiatra e psicoanalista italiano, professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo dell’appuntamento “Il sogno gioca col tempo: presente, passato e futuro”. Lingiardi partirà, per le sue riflessioni e considerazioni, dal suo recente libro “L’ombelico del sogno. Un viaggio onirico” (Einaudi).

Alle ore 21 invece, presso la libreria Mascari 5 a Lecco sarà la volta di “Poesia dal corpo”, una serata esperienziale tra yoga e poesia con Antonella Cuppari, lecchese, attiva nell’ambito della cooperazione sociale e della ricerca educativa e danzatrice presso il collettivo Osteoporosys Dance Theatre, con interessi nella relazione tra arte, scienza e lavoro sociale. Nell’occasione verrà presenta la raccolta poetica “Che fine fanno i corpi” scritta da Antonella Cuppari (Edizioni Dialoghi), attraverso una proposta che prova a mettere in dialogo corpi e parole, yoga e testi.