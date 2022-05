Leggermente, il rebus al centro dell’appuntamento con Pietro Ichino

L’avvocato, giuslavorista ed ex parlamentare ha presentato “L’ora desiata vola”

“Il rebus è la chiave d’accesso per un universo affascinante e complesso, ma anche metafora della vita”

LECCO – Un incontro piacevole e molto ritmato su un tema originale come quello dei rebus. Martedì 3 maggio la Sala conferenze di Confcommercio Lecco ha ospitato l’avvocato, giuslavorista ed ex parlamentare Pietro Ichino, intervistato da Giorgio Marchini (Comitato Scientifico di Leggermente). Vero e unico protagonista dell’incontro, inserito nella rassegna Leggermente organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, è stato il rebus come strumento “propedeutico nelle scuole per l’insegnamento della lingua” e “chiave d’accesso per un universo affascinante e complesso”, ma anche “metafora della vita”.

“La vita è piena di momenti e passaggi in cui una verità apparente ne nasconde un’altra – ha sottolineato Ichino -. Questo è vero in tanti campi: è vero nella politica, che ha un linguaggio che nasconde affermazioni ben diverse; nel lavoro dove si parla di mancanza di posti, ma ogni anno se ne perdono tantissimi perché non si trovano candidati; nella amicizia e nell’amore dove ci sono una verità apparente e un messaggio nascosto che speriamo venga percepito ma non osiamo manifestare”. Per poi aggiungere un elemento fondamentale: “Nel rebus c’è la metamorfosi testuale che è un miracolo peculiare della lingua italiana”.

Nel suo incontro ha parlato di alcuni creatori storici di rebus (in primis Maria Ghezzi in arte Brighella) offrendo anche soluzioni di rebus in un continuo dialogo brillante e dinamico con il moderatore a partire dal libro “L’ora desiata vola”. “Il rebus ha molto in comune con il giallo dove l’autore intavola una gara con il lettore disseminando il testo di indizi – ha sottolineato – spesso anche leggendo l’ultima pagina c’è gusto nel ‘ricostruire il percorso’ pensando al lavoro dell’autore”.