L’associazione propone due appuntamenti rivolti all’educazione e al pronto soccorso del proprio animale

Si terranno nelle serate di venerdi 24 maggio e giovedi 13 giugno, presso la sala civica don Gnocchi di via Nazionale

ABBADIA- L’associazione “Tartufai Lariani” con il patrocinio del Comune di Abbadia, propone due serate agli amici a quattro zampe.

Le serate avranno inizio alle ore 21.00 e si terranno presso la sala civica don Gnocchi di via Nazionale. L’ingresso è libero.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 maggio, in cui relatori della serata saranno Ivano Vitalini ed Elisabetta Mariani, educatori cinofili, che parleranno di “L’educazione del nostro cane in ambiente familiare ed esterno”.

Verranno affrontati vari temi legati al comportamento per un corretto inserimento nel contesto sociale così da potersi muovere ovunque senza problemi.

L’altra serata è invece prevista per giovedì 13 giugno, sarà la volta di “Primo soccorso per i nostri amici a quattro zampe” con Nico Tavian, veterinario, che presenterà come agire nelle emergenze che possono riguardare il proprio animale, ma anche un randagio.