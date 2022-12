Mandello. Gli auguri di Avis con una commedia dialettale

Al De André in scena ‘Due dozzine di rose scarlatte’

MANDELLO – Per augurare buone feste ai suoi associati e non solo, la sezione Avis di Mandello organizzerà per la serata di sabato 17 dicembre uno spettacolo teatrale per dare l’occasione di incontrarsi prima di Natale. In scena al Teatro De André andrà la commedia dialettale ‘Due dozzine di rose scarlatte’, portata sul palco dalla ‘Filodrammatica Juventus Nova’, compagnia teatrale amatoriale di Belledo, rione di Lecco.

La serata comincerà alle ore 21 e sarà a ingresso libero.