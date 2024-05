Varenna, oratorio estivo: iscrizioni entro domenica 2 giugno

L’oratorio estivo sarà in programma dal 17 giugno al 12 luglio

Ai bambini verranno proposti giochi, laboratori creativi ed esperienze didattiche

VARENNA – La Parrocchia e l’Amministrazione Comunale di Varenna danno il via alle iscrizioni all’oratorio estivo. Collaborazione e cooperazione saranno alla base di tutte le iniziative che oltre ai ragazzi di tutte le età ed agli educatori, vedranno coinvolte attività ed imprenditori locali. Infatti, durante le quattro settimane di oratorio, i ragazzi, accompagnati dal parroco di Varenna Don Enrico Mauri, dagli educatori e dai volontari, sperimenteranno giochi, laboratori creativi ed esperienze didattiche nuove, improntate sull’avventura e sulla riscoperta delle identità peculiari del nostro territorio. Le iscrizioni all’oratorio estivo termineranno domenica 2 giugno.

L’oratorio estivo partirà il 17 giugno e durerà fino al 12 luglio. Si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e comprenderà due uscite di mezza giornata e due gite giornaliere (dalle ore 8.30 alle ore 16). I costi per la partecipazione sono di 35 euro a settimana per i ragazzi residenti a Varenna e di 50 euro per i ragazzi residenti in altri Comuni. Il Comune di Varenna contribuirà alle spese per la realizzazione di questa iniziativa.

L’oratorio estivo si concluderà con una cena a buffet alla quale saranno invitati tutti gli organizzatori, i volontari e le famiglie dei ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa: l’ideale occasione per riunirsi e festeggiare la conclusione di questa esperienza e salutarsi prima delle vacanze estive.