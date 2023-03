14 medaglie alle regionali per l’Asd Rhythmics Gym Merate

Quattordici i posti conquistati che hanno fatto scattare il pass per le finali nazionali a Lignano Sabbiadoro

Risultati più che soddisfacenti per le atlete dell’Asd Rhythmics Gym di Merate

MERATE – Quattordici podi conquistati durante il primo weekend di finali regionali del Csi, svoltosi il 25 e 26 marzo al palazzetto sportivo di Capriolo. E’ il risultato lusinghiero conquistato dall’Asd Rhythmics Gym che ha guadagnato così l pass per le finali nazionali che si disputeranno a Lignano Sabbiadoro dall’8 al 14 maggio.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, grandi emozioni e grandi soddisfazioni. Le nostre ginnaste hanno lavorato bene, ultimi perfezionamenti così da arrivare alle finali Nazionali ancora più pronte e forti!” commentato dalla società meratese, coordinata dalle responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi, insieme al loro staff composto da Chiara Cereda, Chiara Ribolzi, Marika Ceresoli e dal coreografo Lorenzo Valtolina.

Presente alla gara la vicepresidente Giovanna Scardina, che commenta: ” Mi complimento in primis con tutto lo staff che ha lavorato e sta lavorando ininterrottamente per ottenere questi grandi risultati; con tutte le ginnaste che hanno partecipato, sono state bravissime anche se alcune di loro non sono riuscite a guadagnare il pass per le finali Nazionali questo non vuol dire arrendersi ma lavorare con la testa alta per le gare future!”

Nel dettaglio le ginnaste che voleranno alle finali Nazionali sono: Ginevra Perego oro al cerchio e bronzo assoluto, Ilenia Pena Quintana bronzo alla fune, Sofia Perego oro assoluto oro clavette argento alla fune, Alice Mandelli argento fune e bronzo assoluto, Martina Primavesi bronzo al nastro, Rachele Varisco oro alla fune e argento assoluto, Alice Veronese argento clavette, Angela Cogliati 4° posto alla fune. Da segnalare l’argento conquistato dalla coppia formata da Angela Cogliati e Rachele Varisco. Bronzo per la squadra con attrezzi misti composta da Bianca Codara, Ginevra Perego e Agata Quinterio insieme a loro Elena Cogo con il quale si aggiudicano il pass per le finali insieme alla squadra composta da Rebecca Amendola, Giada Comi, Sofia Perego e Ilenia Pena Quintana e dalla squadra con Diana Marca, Elisa Sala, Martina Primavesi e Arianna Sala.

Sfiorato le finali Nazionali con Nicole Simone, Sofia Agostoni, Alice Rossi, Alice Biava.

“Tutte le nostre ginnaste sono state bravissime” conclude il presidente Gerardo Tartaglia complimentandosi con tutto lo staff e dando appuntamento per le finali Regionali in programma a Cornaredo il 1 e il 2 aprile.