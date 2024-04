Corsa campestre: duemila atleti in gara a Calco per il campionato nazionale Csi

Appuntamento sabato nei campi di Saint Germain Laprade a Calco e domenica sul lungofiume di Brivio per lo staffettone delle Regioni

Riorganizzati viabilità e parcheggi nei due Comuni per accogliere gli atleti provenienti da tutta Italia

CALCO /BRIVIO – Tutto è pronto per ospitare il 25° campionato nazionale di corsa campestre, che vedrà come tradizione due distinti momenti di gara. Sabato 6 aprile nel Comune di Calco, presso i prati di Via Saint Germaine Laprade, scatteranno in rapida successione tutte le categorie individuali della corsa campestre, mentre domenica 7 aprile, nel Comune di Brivio, la mattinata sportiva sarà interamente dedicata allo Staffettone delle Regioni, con in gara (zona partenze, cambi ed arrivo sui percorsi pedonali lungo l’Adda) squadre composte da 5 atleti corregionali.

La manifestazione gode del contributo e del patronato di Regione Lombardia, del patrocinio della Provincia di Lecco, del patrocinio ed il contributo dei Comuni di Calco e di Brivio ed è realizzata in collaborazione con il Csi Lombardia e la locale società sportiva GS Virtus Calco.

Al via scatteranno la bellezza di 1966 atleti, con 841 pettorali assegnati alle sole donne.

La Lombardia correrà con quasi mille atleti, il Veneto ne porta poco meno di 500, il Trentino conta invece 184 finalisti. Complessivamente sono 11 le regioni italiane rappresentate, 30 i Comitati arancioblu, e ben 137 le società sportive in gara.

Saranno 27 i campioni individuali 2024 del cross Csi, uno per ogni categoria come da regolamento. Saranno stilate diverse classifiche: una individuale suddivisa per categoria, una unificata (maschile e femminile) per società categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e), e una unificata per società categorie assolute. Infine una generale, la più ambita, con la somma dei punti ottenuti da ogni squadra in ciascuna delle due graduatorie suddette.

Inaugurazione sabato alle 9

Il programma della giornata di sabato prevede la cerimonia di inaugurazione alle 9 in via Saint Germaine Laprade, con l’inizio vero e proprio delle gare fissato per le 9.30. Il pranzo è previsto dalle 11.30 alle 15.30 presso la tensostruttura dell’area San Vigilio, dove verrà celebrata la messa alle 17.30. Alle 18.30 sono previste le premiazioni della società.

Una manifestazione importante che ha comporterà anche delle modifiche alla viabilità, sancite dall’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio Alberto Maggioni. Dalle 7 alle 16 di sabato 6 aprile non sarà possibile circolare in via Via Saint Germain Laprade ad eccezione di residenti e autorizzati. E’ prevista l’istituzione del divieto di transito, a tutte le categorie di veicoli a motore, dalle 7 alle 9, in Viale della Chiesa, Via San Carlo e Via delle Rimembranze mentre dalle 9 alle 20 sarà istituito il senso unico di marcia sul Viale della Chiesa e Via delle Rimembranze, con direzione di marcia consentita dal Viale della Chiesa verso Via delle Rimembranze.

Per quanto riguarda la sosta sarà vietata dalle 6 alle 18 negli stalli lungo Viale della Chiesa eccetto autorizzati Csi.

La mappa dei parcheggi

Per lo stazionamento dei veicoli privati e degli autobus dei partecipanti alla manifestazione sono state previste come aree di sosta il parcheggio lato sinistro del cimitero, il campo beach volley di via San Vigilio, zona farmacia sito in Via Garibaldi, zona industriale Via I° Maggio, palazzetto dello sport comunale, Via San Vigilio, stazione di Olgiate Molgora, area industriale Calco-Olgiate Calendoni e via XI Settembre.

Domenica lo staffettone a Brivio

Domenica mattina invece il lungofiume di Brivio ospiterà lo Staffettone delle Regioni. Il ritrovo è fissato alle 8 in piazza Carlo Frigerio con inizio delle gare alle 9 e premiazioni alle 12.30.

Anche a Brivio è stato necessario pubblicare un’ordinanza per la modifica temporanea della viabilità in centro. In particolare si segnala il divieto di sosta, fino a martedì 9 aprile, negli stalli di sosta in Piazza Frigerio fronte civico 9 e 10 (sotto le alberature esistenti), il divieto di sosta dalle 15 di sabato fino alle 14 di domenica negli stalli di sosta in Piazza Frigerio civico 5-8-9-10 e Piazza Palma (tutta), il divieto di sosta dalle 6 alle 14 di domenica 7 aprile negli stalli di sosta in Via Lungadda Monfalcone (tutta).

Alcuni parcheggi sono poi stati riservati agli autorizzati del Csi come il parcheggio P1 in Via Manzoni o ai residenti (parcheggio P2).

Tutti i dettagli sono disponibili nell’ordinanza.