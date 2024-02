Ritrovo alle 9 al parcheggio davanti alle scuole di Pagnano

MERATE – Si terrà domenica 4 febbraio la prima giornata ecologica promossa in occasione con l’associazione Plastic Free. L’appuntamento è alle 9 al parcheggio di via Cappelletta a Pagnano. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Silea.