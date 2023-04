Mountain bike, l’Alba Orobia Bike Robbiate ospita il campionato regionale e provinciale

Appuntamento il 25 aprile con le gare di mountain bike alla pista Sernovella di Robbiate

Le gare sono valide per l’assegnazione del 5° Trofeo Comune di Robbiate, memorial Alessandro Locatelli

ROBBIATE – Tutto è pronto per la gara del 25 aprile: nell’accogliente e strutturata pista Sernovella di Robbiate si disputeranno, infatti, le gare di Mtb, specialità Eliminator, valide per l’assegnazione delle maglie Regionali Fci Lombardia, e Provinciale Fci Lecco, per le categorie agonistiche giovanili degli Esordienti (13/14 anni) ed Allievi (15/16 anni).

In cabina di regia la società del Team Alba Orobia Bike Robbiate del presidente Francesco Grieco.

L’appuntamento è alle 8 per il ritrovo, con, alle 10, il via alle gare valide per il 5^ trofeo Comune di Robbiate memorial di Alessandro Locatelli. ”Alessandro, per noi Sandro, è stato uno dei primi soci subentrati dopo la fondazione del 1957. Aveva ricoperto il ruolo di presidente dal 1971 al 1976, e pur vero appassionato di attività su strada, aveva accolto con entusiasmo anche l’attività della mountain bike – sottolinea il presidente Grieco -. Ci attendiamo la presenza di quasi 200 bikers e siamo orgogliosi di organizzare il regionale di una specialità spettacolare ed affascinante. Ringrazio il comune, i nostri sponsor, e tutto lo staff e volontari. Sarà una lunga giornata: ma ci divertiremo!”.

Fondato nel 1957 seguendo esclusivamente l’attività ciclistica su strada (il nome era SS Alba Robbiate), il sodalizio ha preso nel 2002 l’attuale nome fondendosi con l’Orobia Bike, nata nel 1994 per seguire l’attività della mountain bike. Dal 2006 si è poi intensificata l’attività agonistica con la formazione di una squadra competitiva a livello nazionale e con l’inaugurazione della pista MTB in località Sernovella, luogo di formazione dell’attività giovanile della società.