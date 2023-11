Osnago, raccolti 647 chili di alimenti con la colletta alimentare

Il 2 dicembre tornano in piazza i volontari di Adotta una famiglia

“In questo momento abbiamo necessità soprattutto di zucchero e latte”

OSNAGO – Oltre 600, per la precisione 647, chili di alimenti raccolti in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare.

Osnago ha risposto mettendo in mostra la propria generosità all’iniziativa promossa sabato 18 novembre davanti al punto vendita Conad City di Osnago che ha supportato l’iniziativa.

Ora il prossimo appuntamento con la solidarietà è in agenda sabato 2 dicembre quando i volontari di Adotta una Famiglia tornaranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

“In questo momento abbiamo necessità soprattutto di zucchero e latte – spiegano gli organizzatori -. I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead) e al fondo nazionale attraverso il banco alimentare, nonché gli alimenti raccolti grazie alla rete provinciale Save the Food”.

Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 32 famiglie per un totale di 119 persone (74 adulti e 45 minori).

Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT75N623051650000015088719

La raccolta alimentare ritornerà a gennaio.