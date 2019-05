Pattinaggio, al trofeo La Torr tanti successi per la Padernese

Lusinghiero quarto posto per la società padernese al trofeo La Torr promosso dalla Rotellistica Roseda

Buoni i risultati raggiunti dagli atleti di diverse categorie alla manifestazione che si è tenuta domenica a Merate

MERATE – Un tiepido sole ha consentito domenica scorsa il pieno svolgimento del prestigioso Trofeo La Torr, ben organizzato dagli appassionati dirigenti della Rotellistica Roseda Merate. Nonostante qualche defezione pre-campionato (dal 16 maggio Campionati Italiani Pista a Noale) un folto gruppo di atleti Padernesi ha onorato la seconda tappa del Circuito CNO.

Tra i giovanissimi bel progresso di Lorenzo Battù, 21^ nella 130m sprint alla sua seconda gara. Nel foltissimo gruppo delle esordienti femmine, sempre almeno un centinaio, le quattro rappresentanti padernesi combattono con grinta: Giulia D’Arienza, Elisa Viscardi, Aida Ciurleo e Asia Bailo sono volonterose e mai dome spingendo fino all’ultimo metro. Asia riesce anche a raggiungere la 14 posizione in combinata, ottimo risultato.

Nella pari categoria maschile lottano Francesco Di Martino e il talentuoso Luca Gostantini, entrambi con buone capacità tecniche devono farsi “le ossa” al primo anno di categoria. Tra le R12 ottimo 3° posto per Gaia Gostantini che mette in luce le sue cristalline doti di fondista. Anche Emma Facoetti lotta con impegno in una categoria con tante ragazzine talentuose. Ottimo “motore” anche per Diego D’Arienzo, che si ferma purtroppo ancora ai piedi del podio, ma fa passi avanti tangibili nella conduzione tattica delle gare a punti.

Nella categoria ragazze Julia Bedon, danneggiata nella finale sprint da una palese partenza falsa non rilevata, rimonta dalla 6^ alle 2^ posizione a 3 centesimi dalla vittoria. Molto bene Elisa Giudice 11° nella gara sprint e 32° posizione per Sara Vezzoli. Lottano come leoni Riccardino Baietta e Tommaso Mascazzini che si collocano per ora intorno alla 20^ posizione, sempre però con gare coraggiose.

Tra gli allievi le maggiori soddisfazioni per i coniugi lecchesi Gianni Peverelli e Umbertina Ravasi. Michele Merlini vince la gara sprint e Gabriele Baietta conquista la 5000 a punti e anche la combinata. Ottima prestazione anche per Gionata Ripamonti, 8° nella 5000m a punti.

Tra le juniores due 4^ posti per Alice Donghi e doppio podio per Sara Bernizzoni 2^ nella gara sprint e 3^ nella 5000 a eliminazione; questi bei risultati le consentono di indossare la maglia da leader del CNO plus. Nei maschi 3^ e 4^ posizione per Michael Colangelo.

Nella massima categoria Sara Fossati ottiene l’ 8° posto e buon 9^ posto per suo fratello Leonardo. Riccardo Troiano 13^ nella gara sprint. Come sempre combattivo fino all’ultimo metro il bravissimo Paolino Silva ottiene il 5^ posto nella 7500 m ad eliminazione. Nella speciale classifica per sodalizi ottima 4^ posizione sulle 33 società presenti.