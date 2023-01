Abbadia. Mappatura dei sentieri: primi step con la Consulta Territorio

Un incontro per presentare il progetto dedicato alla mappatura dei sentieri

“Durante la serata, oltre al progetto, illustrata alla Consulta l’attuale mappa sentieristica. Prossimo passo il rilevamento dei percorsi con GPS”

ABBADIA – Un lavoro che si preannuncia lungo, si parla addirittura di due anni, ma che non ha tardato a prendere il via, quello che interesserà la mappatura dei sentieri di Abbadia e la successiva creazione di percorsi tematici. Già organizzato e archiviato l’incontro con la Consulta Territorio funzionale alla presentazione del progetto da parte dell’Amministrazione, che comporterà una spesa complessiva di 26 mila euro, a cui ha partecipato anche la ditta aggiudicatrice della gara d’appalto per realizzarlo.

“In questa prima fase abbiamo presentato il progetto ai membri della Consulta – spiega l’assessore al Turismo Irene Azzoni – dedicando un’intera serata all’illustrazione dei passi da affrontare. Durante l’incontro è stata mostrata l’attuale mappa sentieristica del territorio, prossimo step sarà invece la mappatura dei sentieri con GPS: si tratterà di un rilievo fisico per localizzare con precisione i sentieri, da punto a punto, sulla mappa. Lavorare in sinergia con la Consulta sarà fondamentale soprattutto per quei tratti non rilevabili con facilità dal GPS, dove l’andamento del sentiero potrebbe non essere registrato correttamente. Organizzare una serata dedicata è stato anche un modo per coinvolgerli più da vicino”.

A completamento del progetto, ci saranno poi in un secondo momento l’individuazione di alcuni percorsi tematici da inserire in una mappa consultabile da turisti e abbadiensi, nonché l’installazione della cartellonistica, per permettere una fruizione ottimale dello spazio montano a 360°.

Oltre alla mappatura dei sentieri, il Comune di Abbadia sta portando avanti in parallelo l’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’offerta turistica del paese, che arriverà a costare all’incirca 16.500 euro, e i cui risultati potrebbero già essere visibili questa primavera.