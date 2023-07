Cai Calolzio sale in vetta: ‘conquistata’ Punta Marinelli

Undici soci hanno raggiunto la cima alta 3180 metri

Dall’alto vista spettacolare di cime, ghiacciai e laghetti alpini della Valmalenco

CALOLZIO – Gita di alpinismo in trasferta per il CAI di Calolzio: destinazione Punta Marinelli in Valmalenco. A raggiungere la vetta, a 3.180 metri, undici soci.

La partenza per completare l’obiettivo dalla Diga di Gera, in direzione del rifugio Bignami, per poi proseguire per il sentiero glaciologico Luigi Marson, identificato con la lettera ‘A’, fino al lago Fasso.

Da qui è risultato necessario l’uso dei ramponi e dell’attrezzatura da ghiaccio: risalito infatti il ghiacciaio fino al passo Marinelli e poi il crinale finale, fino all’ultimo strappetto su facili rocce. Ed ecco la statuetta della Madonna che identifica la cima Punta Marinelli.

Grande la soddisfazione dei partecipanti, che si sono scambiati congratulazioni per l’ottima salita. Dopo aver identificato e apprezzato la visione di tutte le cime che contornano la Punta Marinelli, dei ghiacciai e dei laghetti alpini, molti ancora ghiacciati, si è iniziata la discesa al Rifugio Marinelli.

Sosta per un ristoro e ripartenza per la Bocchetta delle Forbici e il rifugio Carate, per poi terminare la lunga discesa a Campomoro.