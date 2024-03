Alpinismo Giovanile, open day del Cai Calolzio al Pertus

Domenica 17 marzo sarà una giornata speciale

Saranno presentate tutte le attività dedicate ai giovani dai 7 ai 18 anni

CALOLZIOCORTE – La sezione del Cai di Calolziocorte, tradizionalmente, organizza le attività dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. In concomitanza con l’avvio della stagione, la sezione guidata dal presidente Rocchi presenterà tutte le attività di escursionismo in ambiente montano guidate da accompagnatori titolati e volontari programmati per il 2024.

E lo farà in una maniera speciale, durante l’open day di domenica 17 marzo al Pertus. L’open day si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 18 anni. Il programma prevede il ritrovo alle 9 al parcheggio del Pertus e partenza per una passeggiata al Pertusino. Alle 10.30 giochi in compagnia, quindi il pranzo al sacco e ancora un pomeriggio di giochi.

L’iscrizione all’open day è gratuita, è necessario telefonare a Gigi 335 7758519; Sergio 339 6957909 o Daniele 348 5860405. L’Alpinismo Giovanile del Cai di Calolziocorte ha lo scopo di aiutare i giovani nella propria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere con gioia esperienze di formazione, insieme ad altri coetanei e agli accompagnatori.