Cai Calolzio. Conclusa con successo l’attività dell’Alpinismo Giovanile

Due giorni a spasso sul Grignone per i giovani del Cai Calolzio

Traversata dal Cainallo, al rifugio Bogani e rifugio Bietti-Buzzi

CALOLZIOCORTE – Sabato 18 e domenica 19 giugno i ragazzi del gruppo di Alpinismo Giovanile del Cai Calolziocorte hanno potuto vivere l’esperienza di passare una notte in rifugio per concludere in bellezza il fitto calendario di attività del 2022.

“Dopo aver raggiunto la località Cainallo (sopra Esino Lario) con il bus, siamo saliti al rifugio Bogani (1816 metri) sulla Grigna Settentrionale dove, prima e dopo cena abbiamo fatto alcuni giochi. Verso le ore 23 tutti in branda. Il giorno seguente siamo ripartiti per la nuova destinazione: il rifugio Bietti-Buzzi (1719 metri) in località Releccio. Durante la traversata c’era con noi l’amico geologo di fiducia Nicola che ha catturato l’attenzione dei ragazzi spiegando loro la morfologia del Grignone. Sul sentiero del rientro siamo passati accanto alla Porta di Prada (un enorme arco naturale), stanchi ma felici abbiamo raggiunto il bus che ci ha riportati a casa”.