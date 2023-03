Cai Calolzio. Eletto nuovo presidente Giuseppe Rocchi

Vicepresidenti Sergio Butti e Gianfranco Bonfanti

Definito anche il nuovo consiglio direttivo, in carica nel triennio 2023-2025

CALOLZIO – Sarà Giuseppe Rocchi a guidare il Cai Calolzio e i suoi 900 soci per i prossimi tre anni. Nella serata di lunedì, designati anche i vicepresidenti: Sergio Butti e Gianfranco Bonfanti, mentre tesoriere e segretario sarà Antonino Pizzolato.

Persona di grande esperienza e conosciutissimo nell’ambiente alpinistico, Rocchi in passato aveva già ricoperto il ruolo di presidente del Cai di Calolzio, nonché di capo stazione del Soccorso Alpino di Lecco (XIX Delegazione Lariana). Si occuperà di garantire tutte le attività di alpinismo, alpinismo giovanile, scialpinismo, mountain bike, della palestra di arrampicata, del gruppo Quater pass e della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Valle San Martino.

Presidente uscente Luigi Valsecchi, ringraziato dal consiglio insieme ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro effettuato, specialmente nel periodo difficile della pandemia.

Lo scorso venerdì, presso la sede di corso Dante, votato anche il nuovo consiglio direttivo in carica nel triennio 2023-2025, durante l’assemblea sezionale dei soci. Eletti consiglieri Sergio Butti, Daniela Panzeri, Roberto Pennati, Luca Cadenazzi e Mauro Scola. Nominato anche come revisore dei conti Daniele Visconti e due delegati sezionali per il 2023, Sergio Butti e Giuseppe Frigerio.

La sede di corso Dante e la Capanna Sociale al Pass del Fò sono sempre a disposizione die soci per programmare le attività e per la convivialità.