Cai Calolzio. I ragazzi dell’Alpinismo Giovanile alla conquista della Val Masino

Una settimana a contato con la natura per 30 giovani tra gli 8 e i 12 anni

“L’Alpinismo Giovanile vuole aiutare i giovani nella crescita, proponendogli la montagna per vivere esperienze di formazione”

CALOLZIOCORTE – Nella continua ricerca di nuovi stimoli e nuove esperienze da far vivere ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, gli accompagnatori del Cai di Calolziocorte hanno proposto un soggiorno di un’intera settimana a San Martino in Val Masino. In men che non si dica, i 30 posti disponibili sono stati riempiti da altrettanti ragazzi dagli 8 ai 12 anni che, coadiuvati da 10 validi accompagnatori, dal 19 al 25 giugno hanno trascorso una splendida settimana immersi nella natura montana di questa splendida valle.

Con l’aiuto degli esperti istruttori Matteo e Giuseppe, i ragazzi hanno sperimentato, senza paura, l’arrampicata in aderenza sullo splendido granito del Sasso Remenno. “Percorrendo i sentieri che portano ai Bagni di Masino e alla stupenda Val di Mello, abbiamo potuto osservare da vicino, i boschi e le foreste, riconoscendo i vari tipi di piante: abete rosso e bianco, larice, betulla, faggio, ecc… Con l’esperto geologo Nicola, abbiamo conosciuto l’orogenesi della valle e i segreti delle rocce e dei minerali incontrati durante le escursioni. Come si può immaginare, non è stato difficile far fare ai ragazzi tuffi nelle acque cristalline (ma gelide) delle pozze dei torrente della valle”.

La formula dell’autogestione, ha previsto anche turni di servizio, che i ragazzi dovevano adempiere, contribuendo così attivamente alla buona riuscita dell’esperienza di gruppo. L’aspetto ludico ha trovato largo spazio soprattutto la sera con accesissime competizioni tra le quattro squadre in cui erano divisi i ragazzi.

“Come troviamo indicato nel progetto educativo, l’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere esperienze di formazione, insieme ad altri coetanei e agli accompagnatori. Riteniamo che tutti questi aspetti siano stati tramessi ai ragazzi in questi sei giorni in Val Masino. Anche il feedback ricevuto dai commenti dei genitori nei giorni immediatamente successivi è stato ampiamente positivo, sintomo dell’apprezzamento da parte dei ragazzi del lavoro svolto insieme. Per finire un particolare ringraziamento a chi ogni giorno ha lavorato instancabilmente in cucina e soprattutto al nostro cuoco Tonino di cui sono stati particolarmente apprezzati i menù”.