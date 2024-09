Cai Calolzio. Il 13 ottobre torna la tradizionale festa al Passo del Fò

Burollata alla capanna Ghislandi per l’associazione che compie 79 anni

LECCO – Il Cai Calolziocorte festeggerà, domenica 13 ottobre, con la tradizionale burollata presso la capanna sociale Giacomo Ghislandi al Passo del Fò, il 79° anno di fondazione. Sarà anche l’occasione per celebrare il 61° anniversario della realizzazione della Ferrata del Centenario al Resegone, aperta il 13 ottobre 1963. Ferrata che fu realizzata dai soci del Cai di Calolziocorte per commemorare i 100 anni di fondazione del Club Alpino Italiano.

Il programma della giornata di festa prevede:

Santa Messa alle ore 11

Esibizione del Gruppo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Calolziocorte

Burollata aperta a tutti i partecipanti

Presentazione della Ferrata del Centenario.

Presentazione delle nuove vie di arrampicata realizzate e preparate dai soci Cai sulla bastionata del Resegone.

Estrazioni premi lotteria

Il baitello è raggiungibile solo a piedi con i seguenti sentieri:

da Erve percorrendo il sentiero 11 della Fonte di San Carlo (facile 2 ore) o il sentiero del Forcellino Pra di Ratt (impegnativo 1,5 ore),

dai Piani d’Erna, percorrendo il sentiero 7 passando per il Piano Fieno (facile 1, 15 ore) o il sentiero 5 (impegnativo 1 ora),

dal posteggio della Funivia per i Piani d’Erna, percorrendo all’inizio il sentiero 1 che passa per il Rifugio Stoppani e poi il sentiero 7 o il sentiero 5 (facile 2 ore)

L’abbigliamento idoneo prevede scarponcini ai piedi, bastoncini, pantaloni lunghi e zaino con ricambio, viveri e borraccia con acqua. Per chi volesse salire la Ferrata del Centenario è obbligatorio l’uso dell’imbrago, del set da ferrata con dissipatore e casco omologati CE.

Il Cai vuole facilitare la partecipazione alla festa a tutti i soci e simpatizzanti, in particolare ai più anziani, predisponendo la possibilità di utilizzare l’elicottero dalle ore 9 alle 10 per la salita con partenza dalla piazzola al Bione e dalle 15 alle 16 per la discesa. Dalle 14 alle 15 sarà possibile utilizzare l’elicottero per tutti i soci per brevi giri delle vette del Resegone. Il servizio con l’elicottero sarà organizzato solo al raggiungimento di almeno trenta adesioni e con condizioni meteo favorevoli.

Per l’adesione al servizio elicottero contattare il presidente del Cai Giuseppe Rocchi o chiamare in sede Cai al martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30 (tel 0341 504329) o inviare mail a calolziocorte@cai.it.