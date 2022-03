Cai Calolzio. Ripartono le attività: Alpinismo Giovanile e corso roccia

Il 19 marzo, in sede, la presentazione delle attività rivolte ai più giovani

Il 27 marzo il via ufficiale con un open day aperto anche alle famiglie al Pertus

CALOLZIOCORTE – Al Cai di Calolziocorte sono ripartite le varie attività per l’anno 2022. E’ ormai al termine il 30° corso di sci alpinismo che ha riscosso un buon successo. Il Cai Calolzio, da sempre un punto di riferimento in Valle San Martino, guarda ai più giovani con l’attività del gruppo di Alpinismo Giovanile. E in programma sabato 19 marzo la presentazione dell’attività presso la sede di corso Dante, 43.

Il primo appuntamento per i più piccoli è fissato domenica 27 marzo con un open day per conoscere il mondo dell’Alpinismo Giovanile in località Pertus (Carenno) e aperto alle famiglie. Il programma proseguirà con sette escursioni in varie località. Il mese di maggio inizierà invece il 36° corso di roccia AR1.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi presso la sede (martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 23) oppure visitare il sito internet alla pagina www.caicalolzio.com.

Il programma delle attività dell’Alpinismo Giovanile