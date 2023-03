Cai Calolzio. Un successo l’open day dedicato alle famiglie

Al via l’attività dell’Alpino Giovanile

Presenti una cinquantina di ragazzi con le loro famiglie

CALOLZIOCORTE – Anche quest’anno l’open day organizzato dal Cai Calolzio e dedicato alle famiglie si è rivelato una giornata di festa e grande divertimento. L’appuntamento, che si è svolto al parco Penne Nere di Monte Marenzo domenica scorsa, ha fatto il pieno con la partecipazione di una cinquantina di ragazzi con le rispettive famiglie. Nell’occasione è stata invitata anche la sottosezione del Cai di Cisano Bergamasco che ha partecipato con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.

I ragazzi, divisi in quattro squadre e in competizione tra loro, si sono cimentati in diverse discipline (ponte tibetano, carrucola, quadro svedese, corsa coi sacchi e altri giochi). Alla fine ci sono stati vinti e vincitori, ma ad accomunare tutti i ragazzi è stata la felicità per una bella giornata in compagnia. Presenti anche i presidenti delle due sezioni Cai e il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo.