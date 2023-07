Erve, escursionista scivola in un canale sul Resegone: intervento dell’elicottero e del soccorso alpino

Le operazioni dell’elisoccorso sono state complicate per via del buio e della fitta vegetazione del canale

Riaccompagnati a valle anche tre bambini, che erano usciti con l’infortunato per l’escursione a Capanna Monza

ERVE – Un escursionista ieri sera, sabato 8 luglio, è scivolato in un canale impervio e fitto di vegetazione sul Resegone, sono stati soccorsi anche i suoi due figli e un amico, anche lui accompagnato dal figlio di 9 anni.

Con ogni probabilità gli escursionisti hanno imboccato il sentiero sbagliato, iniziando la discesa lungo il ripido Pra di Rat, anziché ripetere il sentiero fonte San Carlo, che avevano percorso all’andata e con cui da Capanna Monza si torna all’abitato di Erve più semplicemente.

La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle 21 di ieri sera, sabato 8 luglio, con l’intervento – dell’elicottero, abilitato al volo notturno, inviato da Como dall’Areu e del Soccorso Alpino di Lecco – che si è concluso alle 23.10.

Uno degli escursionisti, un uomo, lungo la discesa è caduto dal sentiero finendo per diversi metri in un canale ripido e caratterizzato da una fitta vegetazione: il che ha reso le operazioni di recupero da parte dell’elicottero dell’Areu particolarmente complesse. L’uomo è stato portato poi al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni per gli accertamenti medici.

In contemporanea all’intervento dell’elisoccorso anche le operazioni degli uomini del Soccorso Alpino di Lecco che, da terra, hanno raggiunto e riaccompagnato a valle i due figli dell’escursionista infortunato, due bambini di 9 e 13 anni, l’altro escursionista e il figlio di 9 anni.