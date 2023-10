Festa del Cai di Calolziocorte, oltre 500 persone al baitello del Passo del Fò

Un bellissimo appuntamento a cui hanno preso parte anche i soci più anziani

Pane e salame e burolle per tutti per celebrare i 60 anni della ferrata del Centenario e l’apertura di due nuove falesie

CALOLZIOCORTE – Meglio di così non poteva proprio andare… e non è semplice retorica. La splendida giornata di sole ha richiamato alla Capanna Ghislandi al Passo del Fò oltre 500 escursionisti tra soci e amici del Cai di Calolziocorte per una festa vissuta tra ricordi del passato e nuovi progetti.

La festa del baitello, infatti, è stata l’occasione per celebrare il 60° anniversario della Ferrata del Centenario realizzata nel 1963 (un progetto davvero innovativo e unico per l’epoca) e per inaugurare due nuove falesie sulla Bastionata (21 tiri in totale) realizzate da un gruppo di soci e ora a disposizione di tutti gli appassionati di arrampicata.

La partecipazione è andata al di là di ogni aspettativa, ma l’aspetto più bello è che, grazie al servizio di elicottero, sono potuti salire in quota anche i soci più anziani del Cai, oggi ultra-ottantenni, ma all’epoca protagonisti di tanti progetti tra cui la costruzione del baitello e della ferrata stessa. E’ stata sicuramente un’emozione potersi sedere fuori dalla capanna e guardare la splendida bastionata che, per onorare l’appuntamento, è stata percorsa da centinaia di escursionisti che hanno affrontato la ferrata, il caminetto o il buco della Carlotta, ma anche dagli arrampicatori che hanno percorso vie storiche tenendo tutti i presenti col naso all’insù durante le lunghe calate nel vuoto…

Al Passo del Fò è salito anche Padre Giovanni Benaglia, di Somasca (Vercurago), già rettore del Collegio Gallio di Como e amico del Cai Calolzio, che ha celebrato la Santa Messa che si è conclusa con l’immancabile “Signore delle cime” a ricordo dei soci scomparsi e di tutti coloro che hanno perso la vita in montagna. Quindi è cominciata la festa con l’associazione che ha offerto pane e salame e burolle a tutti i presenti.

Soddisfatti il presidente Giuseppe Rocchi, i vice Sergio Butti e Gianfranco Bonfanti e tutti i membri del direttivo: “Un bel momento per il Cai la cui storia si arricchisce di una nuova pagina. Non possiamo che ringraziare tutti i presenti, i soci e i tanti amici che hanno voluto condividere con noi questa domenica di festa”.