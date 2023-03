Il Cai Calolziocorte presenta il nuovo corso di Alpinismo Giovanile

Appuntamento sabato 18 marzo ore 20.30 nella sede di corso Dante, 43

Domenica 19 marzo open day aperto a tutti presso il Parco Penne Nere a Monte Marenzo

CALOLZIOCORTE – Al via l’attività di Alpinismo Giovanile per la stagione 2023. Il Cai Calolziocorte presenterà il programma delle uscite sabato 18 marzo alle ore 20.30 nella propria sede in corso Dante, 43 a Calolziocorte. Quest’anno sono in programma 5 uscite di cui una in grotta ma ci sarà la novità della settimana autogestita in Val Masino dal 19 al 25 giugno.

Domenica 19 marzo open day aperto alle famiglie presso il Parco Penne Nere a Monte Marenzo con giochi vari. Ritrovo ore 9 presso parcheggio di Casa Corazza a Monte Marenzo per chi vuole camminare circa un’ora, altrimenti alle ore 10-10.30 direttamente al parco. Tutti possono partecipare (pranzo al sacco). Non è possibile salire al parco con le auto. In caso di brutto tempo l’open day sarà rinviato a domenica 26 marzo.