Resegone. La Ferrata del Centenario compie 60 anni, Cai Calolzio in festa

Appuntamento domenica 8 ottobre alla capanna Ghislandi al Passo del Fò

La ferrata fu realizzata dai soci del Cai di Calolziocorte per commemorare i 100 anni di fondazione del Cai

CALOLZIOCORTE – Il Cai Calolziocorte festeggerà domenica 8 ottobre alla Capanna Giacomo Ghislandi al Passo del Fò il 60° anniversario della realizzazione della Ferrata del Centenario al Resegone, aperta il 13 ottobre 1963. La ferrata fu realizzata dai soci del Cai di Calolziocorte per commemorare i 100 anni di fondazione del Club Alpino Italiano.

La giornata di festa prevede la Santa Messa alle ore 11; burollata aperta a tutti i partecipanti; presentazione della Ferrata del Centenario; presentazione di tutte le vie di arrampicata realizzate e preparate dai soci Cai sulla bastionata del Resegone. Il Baitello è raggiungibile solo a piedi da Erve, dal posteggio della funivia per i Piani d’Erna, dai Piani d’Erna con facile camminata (tempo richiesto per il percorso più lungo 2 ore).

Il Cai vuole facilitare la partecipazione alla festa anche ai soci più anziani, predisponendo la possibilità di utilizzare l’elicottero dalle ore 9 alle 10 per la salita e dalle 15 alle 16 per la discesa. Il servizio sarà organizzato al raggiungimento di almeno trenta adesioni. Per l’adesione al servizio elicottero contattare il presidente del Cai Giuseppe Rocchi o chiamare in sede Cai il martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30. (tel 0341 504329), o inviare mail a calolziocorte@cai.it.