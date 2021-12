Galbiate, al Monte Barro la fiaccolata in costume del gruppo Mula

Un anticipo delle fiaccolate dell’antivigilia è arrivata sabato sul Monte Barro

L’iniziativa del gruppo Montagna unica libera affascinante

GALBIATE – Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, il gruppo della M.U.L.A., torna ad illuminare il monte Barro con la sua ormai tradizionale Fiaccolata giunta alla quarta edizione.

La via di salita è stata il panoramico sentiero delle Creste. Dal basso dei paesi si poteva ben notare un bel serpentone colorato che, pian piano, risaliva la montagna. Una sessantina da persone illuminate con lucine elettrice ed improbabili, ma simpatici costumi, hanno affrontato la salita godendosi un bellissimo tramonto.

“Una luminosa luna ha accompagnato il peregrinare dell’intero gruppo sino in vetta dove si è brindato assieme al fine di scambiarsi gli auguri – commentano gli organizzatori -. Una bella serata in vero stile Mula nella semplicità e nella voglia di stare assieme puntando un pochino in alto e cercando di dare un pò di colore a questo periodo storico così complesso per tutti. Riscesi è arrivato il tempo dei saluti, con la rinnovata promessa di tornare a camminare sulle nostre amate montagne in un 2022 già ricchissimo di appuntamenti per questo gruppo”.