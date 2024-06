Abbadia, Ballabio, Lecco e Mandello: le immagine della conquista del Cerro Torre

Sui municipi del 4 comuni posizionate le immagini dell’impresa alpinistica avvenuta 50 anni fa

Le fotografie rimarranno esposte per più di un mese

LECCO – I Comuni di Abbadia, Ballabio, Lecco e Mandello vogliono rendere omaggio al 50° anniversario della conquista del Cerro Torre, posizionando dei pannelli con le immagini di questa grande impresa nei pressi dei rispettivi municipi. L’idea è stata concepita insieme all’ufficio cultura della Comunità Montana del Lario Orientale con la collaborazione tecnica della Fondazione Cassin: le fotografie e le relative descrizioni sono state scelte e curate da Marta Cassin e Laura Ferrari.

Un’impresa leggendaria, quella compiuta dall’alpinismo lecchese nell’estate australe fra il 1973 e il ’74, in Argentina al confine con la Terra del Fuoco. A guidare la spedizione alpinistica lecchese dei Ragni della Grignetta fu il trentatreenne Casimiro Ferrari, reduce dalla precedente spedizione del 1970, unitamente a Pierlorenzo Acquistapace, Pino Negri, Mario Conti, Daniele Chiappa, Gigi Alippi, Claudio Corti, Angelo Zoia, Giuseppe Lafranconi, Ernesto Panzeri, il cineoperatore Mimmo Lanzetta e il medico Sandro Liati.

La vetta del Cerro Torre, per molti la montagna più bella e difficile del mondo, certamente una delle più temute, è stata raggiunta il 13 Gennaio 1974 con una azione eroica ai limiti dell’impossibile. Le immagini posizionate nei municipi dei Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario, rimarranno esposte per più di un mese per ricordare, con orgoglio, questa bella pagina di storia dell’alpinismo mondiale.