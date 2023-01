Alberi e arbusti coperti da aghi di ghiaccio: paesaggi incantati ai Piani d’Erna | FOTO

Le bellissime fotografie nei boschi a Prà Déle e Prà Baldino

LECCO – Un paesaggio incantato, che rievoca l’inverno di Narnia. I rami degli alberi e degli arbusti sono ricoperti d’aghi di ghiaccio che sembrano cristalli e il tempo pare essere stato congelato, come nei romanzi fantasy di Lewis.

Le bellissime fotografie, scattate dalla nostra lettrice Margherita (Marghe) Perego che ringraziamo per avercele inviate, immortalano i boschi nella zona di Prà Déle e Prà Baldino, lungo il sentiero che sale ai piani d’Erna.

Il fenomeno, nel linguaggio meteorologico, prende nome di galaverna: una precipitazione atmosferica ghiacciata che ricopre il suolo, i rami, i fili d’erba e gli arbusti in forma di aghi o scaglie. La nebbia e le temperature sotto lo 0° C sono le condizioni necessarie affinché si verifichi: le goccioline d’acqua in sospensione nell’atmosfera infatti passano dallo stato di vapore acqueo a quello di ghiaccio.

