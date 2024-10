Cai Lecco. Successo per l’escursione con gli amici a quattro zampe

Sabato 5 ottobre si ripete l’iniziativa, appuntamento alle 9.30 al piazzale della funivia d’Erna

“L’incontro tra natura e socialità in un contesto rispettoso dell’ambiente è un valore che il Cai promuove da sempre”

LECCO – A quattro zampe sui sentieri dei Piani d’Erna. E’ stata un grande successo l’iniziativa dedicata alle escursioni con i cani organizzata dal Cai Lecco nell’ambito del 150° anniversario. L’escursione, condotta dall’istruttore cinofilo Renato Pastafiglia, ha offerto ai partecipanti una giornata ricca di consigli utili su come affrontare al meglio il trekking con i propri amici a quattro zampe.

Durante l’uscita, Pastafiglia ha guidato il gruppo di partecipanti nella scelta dei percorsi, la gestione del cane in montagna e il rispetto delle regole di comportamento, garantendo a tutti una giornata piacevole e istruttiva, nel rispetto dell’ambiente naturale, degli altri escursionisti e della fauna selvatica.

“Questo evento rappresenta un bellissimo esempio di come la montagna possa unire persone diverse attraverso passioni comuni , come quella per i nostri amici a quattro zampe – dichiara Emilio Aldeghi, Presidente del Cai Lombardia, che ha partecipato all’escursione -. L’incontro tra natura e socialità in un contesto rispettoso dell’ambiente è un valore che il Cai promuove da sempre e continuerà a sostenere”.

Chi fosse interessato a partecipare avrà una nuova opportunità sabato prossimo (5 ottobre 2024, ore 09.30 piazzale di partenza della funivia d’Erna), con il secondo appuntamento dell’iniziativa “In montagna a quattro zampe”. L’escursione, sempre condotta da Pastafiglia, è aperta a tutti, ma è consigliata la prenotazione contattando la segreteria del Cai Lecco al numero 0341 363588 o via e-mail all’indirizzo segreteria@cai.lecco.it.

Per partecipare, sarà necessario munirsi di attrezzatura adeguata per sé e per il proprio cane e seguire le indicazioni che verranno fornite dall’educatore cinofilo. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica in compagnia del vostro cane, tra natura e formazione, sullo splendido scenario dei sentieri lecchesi!