Cai Lecco. Venerdì la presentazione del Corso Ferrate 2023

A organizzarlo la Scuola Scialpinismo della sezione lecchese

Trasmesse le conoscenze per affrontare in autonomia ferrate di semplice difficoltà e di medio livello in gruppi più esperti

LECCO – Sarà presentato questo venerdì, 17 marzo, il Corso Ferrate 2023 organizzato dalla Scuola Scialpinismo del CAI di Lecco, che si terrà nel periodo maggio-giugno. Appuntamento alle ore 21.00 presso la sede della sezione lecchese, in Via Papa Giovanni XXIII. Durante la serata, esplicitate le modalità di iscrizione, come è strutturato il corso, i materiali necessari per partecipare alle uscite in ambiente e fornite risposte a ogni altra domanda degli interessati inerenti al corso.

Obiettivo del corso Movimentazione in Ferrata MF1 sarà trasmettere tutte le nozioni base necessarie per poter affrontare in autonomia ferrate di semplice difficoltà e aggregarsi a gruppi più esperti per affrontare in sicurezza ferrate di media difficoltà.