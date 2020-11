Doppio riconoscimento al fotografo Lanfranchi nel concorso dedicato a Rigoni Stern

Secondo premio per la foto “Scolpita dal vento” e menzione per “La traccia”

“Sono particolarmente contento perché Mario Rigoni Stern è uno dei miei autori preferiti”

LECCO – “Sentieri sotto la neve”, è stata quest’opera di Mario Rigoni Sternì a ispirare il tema che il Comitato Scientifico Centrale del Cai nella scelta del tema per l’edizione 2020 del concorso fotografico in omaggio allo scrittore Mario Rigoni Stern.

Lo scorso ottobre, presso la sezione del Club Alpino Italiano di Mirano (VE), si è riunita la Giuria del 6° concorso fotografico al fine di valutare le fotografie in gara e sono state scelte le opere che verranno premiate (covid permettendo) domenica 27 dicembre ad Asiago. Tra i premiati c’è anche il “nostro” Mauro Lanfranchi: al fotografo del rione di Malavedo è stato assegnato il secondo premio con lo scatto dal titolo “Scolpita dal vento”.

“L’immagine ha per protagonista la neve, che elemento etereo e delicato, per sua stessa natura vocata ad assumere le forme degli oggetti su cui si posa, pur modificandola, diviene in questo caso forma, scultura, decorazione e disegno essa stessa – si legge nella motivazione -. Opera di notevole pregio grafico, in cui la figura dell’elemento umano conferisce la giusta dimensione alla suggestiva opera d’arte creata dalla neve e dal vento”.

Non è l’unico riconoscimento ricevuto da Lanfranchi all’interno del concorso dedicato al grande scrittore perché un’altra sua fotografia, “La traccia”, ha ricevuto una segnalazione con la seguente motivazione: “Suggestiva immagine in cui volumi e linee concorrono a costruire una composizione di mirabile equilibrio e di raffinata delicatezza. La sommità del colle, cui fa da sfondo l’intricata tessitura del bosco, appare come una meta cui tendere. Perché è da quel punto che lo sguardo potrà spingersi ad orizzonti lontani”.

L’elemento neve è stato quindi il filo conduttore di questa sesta edizione del concorso fotografico: “Sono contento per questa ennesima gratificazione – ha detto Mauro Lanfranchi – in particolar modo perché Rigoni Stern è uno dei miei autori preferiti”.

Sul sito internet del concorso è possibile vedere le fotografie premiate e quelle inserite nella selezione che andranno a far parte di una mostra che verrà allestita. A noi non resta che fare i complimenti a Mauro Lanfranchi per l’ennesimo premio e deliziare i nostri occhi con le due splendide immagini scelte dalla giuria.