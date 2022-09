GEL Laorca, celebrata al Sass Quader la messa in ricordo dei soci defunti

Questa mattina, domenica, tradizionale appuntamento per il sodalizio escursionistico dei Craponi di Laorca

LECCO – Tradizionale appuntamento per il GEL Laorca (Gruppo Escursionisti Laorchesi) quello di questa mattina, domenica, al Sass Quader dove è stata celebrata la messa in ricordo dei defunti del gruppo.

La messa è stata celebrata da don Marco Tenderini sul piccolo altare che si trova in prossimità della croce del Sass Quader, alla presenza di un discreto gruppo di soci e simpatizzanti del GEL, che al termine della celebrazione hanno potuto godere di una splendida giornata di sole per proseguire la domenica in compagnia.

Si ringrazia Giancarlo Airoldi per il contributo fotografico