Gel Laorca, in programma la gita al Monte Poieto

L’appuntamento è per domenica 12 maggio

La gita al Santuario della Madonna della Guardia di Genova posticipata a domenica 22 settembre

LECCO – Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza l’uscita al Monte Poieto (Selvino, Bergamo) nella giornata di domenica 12 maggio. Il ritrovo è alle ore 7 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri.

Si partirà dalla località Cantul (1.015 m), frazione di Aviatico, salendo lungo il “Sentiero delle Falesie” per poi arrivare alla rocciosa e panoramica cima del Monte Cornagera (1.312 metri) e poi, attraverso il famoso “Buco della Carolina”, raggiungendo la cima del Monte Poieto (1.350 metri).

Il pranzo è previsto al sacco in cima al Monte Poieto. Si ritornerà alla località del Cantul passando per Cà di Spì (1.218 metri) e la Baita dell’Angel (1.200 metri). Il rientro a Lecco è previsto per il tardo pomeriggio.

Il Gruppo Escursionisti Laorchesi raccomanda: abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso escursionistico di media montagna (consigliati bastoncini da trekking – non sono ammesse scarpe da tennis) e si rammenta che per partecipare occorre essere Soci GEL.

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere all’e-mail info@gel-laorca.org, o al numero di telefono 320 4161590