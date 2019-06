Gel Laorca. Incidenti in montagna, cosa fare e cosa non fare

LECCO – “Questa volta non vi proponiamo una camminata, ma vi invitiamo a partecipare a una interessante serata sul primo soccorso in montagna”.

Questa la proposta del Gruppo Escursionisti Laorchesi in programma venerdì 14 giugno alle 20.30 nel salone parrocchiale dell’oratorio di Laorca (via Spreafico, 10).

Cosa fare e cosa non fare in caso di incidente in montagna. Il relatore Stefano Dell’Oro è Istruttore Regionale di Emergenza Urgenza.

Nel corso della serata verranno illustrate, con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, le metodologie di primo soccorso a cui ricorrere in caso di incidente in montagna. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.