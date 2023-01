GEL Laorca: presentato il programma delle attività 2023

Aperto il tesseramento per l’anno in corso

LECCO – Il GEL Laorca (Gruppo Escursionisti Laorchesi) riaccende i motori, tutto pronto per la nuova stagione escursionistica. Infatti, nel corso dell’Assemblea Ordinaria che si è svolta al Bar dell’Oratorio di Laorca, è stato presentato il Programma d’Attività 2023 (qui il programma scaricabile in PDF)

Si inizia il 19 marzo con l’escursione a San Fedelino con un’escursione lungo le sponde del fiume Mera, il 16 aprile tappa al monte Palanzone, il 7 maggio si va in terra bergamasca sul monte Poleto. Il 21 maggio la tradizionale traversata alla madonna della Cornabusa in Val Imagna con paretenza a piedi da Laorca, appuntamento giunto alla sua 26^ edizione. Il 4 giugno tratto del Sentiero del Viandante da Lierna a Varenna mentre il 18 giugno escursione al rifugio Volta in valle dei Ratti (Sondrio). Con l’arrivo dell’estate l’1 e 2 luglio gita lunga al rifugio Genova nella val di Funes all’interno del parco nazionale Puez-Odle. Il 23 luglio sarà la volta del rifugio Del Grande Camerini al cospetto del celebre monte Disgrazia. Il 6 agosto escursione al Pizzo Spadolazzo in Valchiavenna. Si arriva così a settembre con il tradizionale appuntamento di casa al Sass Quader in programma il 10 con la celebrazione della messa in ricordo di tutti i defunti del GEL Laorca. Il 24 settembre gita premanese con obiettivo il Pizzo d’Alben, mentre l‘8 ottobre si varca il confine italiano per andare in Val Bregaglia (Svizzera). Il 22 ottobre escursione in terra veresina al monte Orsa e Pravello (Viggiù), quindi il 5 novembre si chiude l’anno di attività con una gita al monte Pasquella in Val di Intelvi. Ultimi due appuntamenti finali il pranzo sociale a Novembre e la serata conclusiva a dicembre con date ancora da definirsi.

Il Direttivo del GEL Laroca ricorda inoltre che le gite “sono riservate esclusivamente ai Soci GEL in regola con il tesseramento”, mentre per rinnovare la tessera per l’anno in corso o ricevere chiarimenti e/o informazioni sul programma d’attività, è possibile rivolgersi ai responsabili presso la Sede (via Spreafico, 10 – Lecco) il venerdì dalle 21.00 alle 22.30, all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e, naturalmente, consultando il sito www.gel-laorca.org oppure le pagine Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca

Le quote sociali di tesseramento GEL per il 2023 sono: 10,00 euro per il Socio ordinario e

5,00 euro per Bambina/o (Under 14) a cui occorre aggiungere 18,00 euro del tesseramento 2023 alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), per tutti coloro che volessero assicurarsi.