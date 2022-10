LECCO – GEL Laorca si prepara a entrare nel vivo del finale di stagione 2022 che vedrà svolgersi, prima di dare il benvenuto all’anno nuovo, tre ultimi appuntamenti. Di questi, prossima meta sarà il Monte Pasquella in Val d’Intelvi (provincia di Como), domenica 9 ottobre.

Panoramico e poco conosciuto, il massiccio accoglierà i soci GEL dopo i passaggi per l’Alpe di Blessagno, la Bocchetta della Zerla, e gli altrettanto suggestivi Monte Costone e Monte Sertore. Dopo 660 metri di dislivello percorsi, sarà possibile ammirare dal belvedere il ramo comasco del Lario e alcune tra le più conosciute cime delle Prealpi.

Punto di ritrovo e partenza per Lura, frazione di Blessagno (CO), alle ore 7.15 presso il parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, giungendo con mezzi propri. Previsto pranzo al sacco e rientro a Lecco in serata.

Qui il programma della giornata, per la cui partecipazione è richiesto abbigliamento e attrezzatura consoni al percorso. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590, o consultare il sito www.gel-laorca.org.