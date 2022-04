I biscotti della ricerca di Telethon arrivano… in cima al Resegone

Volontari dei Beck e della Società Escursionisti Lecchesi hanno trasportato il prezioso carico al rifugio Azzoni

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio sarà possibile acquistare i biscotti Telethon anche in quota

LECCO – Anche nel 2022 torna la campagna di primavera di Fondazione Telethon. Tutti potranno sostenere la ricerca che dona speranza a tante mamme scegliendo il Cuore di biscotto Telethon che è possibile trovare nelle principali piazze italiane il 30 aprile e 1 maggio.

Quest’anno, però, Telethon Lecco ha pensato a una bellissima novità e, grazie all’aiuto di alcuni volontari, ha portato i biscotti fino in cima al Resegone. Questa mattina una squadra di 13 persone, tra membri del gruppo Beck guidati da Gianmario Maver e della Società Escursionisti Lecchesi guidati dal presidente Mauro Colombo, hanno caricato gli zaini per portare il prezioso carico a destinazione.

Escursionisti e arrampicatori sono avvisati: sabato 30 aprile e domenica 1° maggio troveranno i biscotti della ricerca Telethon anche in cima al Resegone. Chi non vuole far fatica potrà comunque recarsi nelle principali piazze italiane ma, siamo sicuri, che i biscotti del Resegone avranno un sapore speciale!