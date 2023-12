Il Cai Strada Storta in Valtellina lungo il sentiero dei Terrazzamenti

Una cinquantina i partecipanti alla gita da Berbenno a Sondrio

Paesaggio appagante, caratterizzato da vitigni e muretti a secco entrati a far parte del Patrimonio dell’Unesco

SONDRIO – Domenica 3 dicembre, la Strada Storta ha chiuso le attività sezionali del 2023 con l’ultima gita dell’anno lungo il sentiero dei Terrazzamenti in Valtellina, una escursione che ha offerto un panorama unico e un patrimonio culturale entrato a fare parte dell’UNESCO. Quarantanove sono stati i partecipanti alla gita: un lungo tracciato a mezza costa, che si stende per 70 km collegando Morbegno a Tirano, caratterizzato da vigneti terrazzati, collocati tra i 400-500 m di quota contornati da maestose montagne innevate, e da un immenso patrimonio culturale: chiese, siti preistorici, cantine rurali, agriturismi e antichi borghi, rendendo peculiare questo magnifico territorio.

Il numeroso e allegro gruppo, mettendo un passo dopo l’altro, in una giornata fredda e soleggiata non si è nemmeno accorto di aver percorso i 14 km che separano Berbenno da Sondrio, grazie a un paesaggio appagante, caratterizzato da vitigni e muretti a secco entrati a far parte del Patrimonio dell’Unesco, e osservando in fondo alla valle lo specchio riflettente dell’Adda e le cime valtellinesi che hanno indossato l’abito bianco, annunciando così l’arrivo di un promettente inverno ricco di neve per la felicità degli appassionati di sci alpino e scialpinismo.

Anche in questa gita, come quelle avvenute in precedenza, il gruppo, costituito da escursionisti di varie fasce di età, è allegro e ben amalgamato. Infine, non si può concludere questo articolo senza fare i complimenti ai 4 bambini presenti per aver percorso questo lungo tracciato senza lamentarsi e soprattutto al consiglio della Strada Storta che in questo anno ha proposto una grande quantità di attività, ognuna diversa dall’altra. La Strada Storta ricorda ai soci e ai simpatizzanti due date per scambiarsi gli auguri di Natale e passare qualche ora insieme: venerdì 22 dicembre in sede e domenica 24 dicembre dopo la messa di mezzanotte in piazza della Vittoria ad Acquate.