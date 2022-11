Un folto gruppo ha partecipato all’uscita di ieri, 6 novembre

Domenica 20 novembre è in programma il pranzo sociale a Torre de’ Busi

LECCO – Ultimo appuntamento della stagione, domenica 6 novembre, per il Gruppo Escursionisti Laorchesi che è salito sulla vetta del Monte Magnodeno. Un folto gruppo di partecipanti ha potuto godere di una bellissima giornata di sole chiudendo così il ricco calendario delle gite 2022.

Il prossimo appuntamento per il Gel Laorca è domenica 20 novembre alle ore 12.30 al ristorante “Il Castagno” di Torre de’ Busi (BG) per il pranzo sociale 2022. Le prenotazioni si ricevono, entro venerdì 11 novembre, in sede, via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org o con un messaggio al 320/4161590, versando una caparra di € 10,00 (direttamente in sede Gel o con un bonifico sul C/C del Gruppo).