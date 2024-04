Il lecchese Emilio Aldeghi riconfermato presidente del Cai Lombardia

Domenica 14 aprile l’assemblea regionale dei delegati del Cai Regione Lombardia

Tra i neo eletti della sezione di Lecco: Andrea Branchi (Consigliere); Donatella Polvara (Comitato Scientifico); Patrizia Gangeri (TAM) e Giorgio Bettega (TAM)

LECCO – Il lecchese Emilio Aldeghi è stato confermato per il secondo triennio consecutivo presidente del Cai Lombardia. Questo l’esito dell’assemblea regionale dei delegati del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia che si è svolta ieri, domenica 14 aprile, a Milano.

Un risultato non scontato per l’ex presidente del Cai Lecco che guiderà il Cai regionale fino al 2026 quando scadrà il secondo (e da statuto anche l’ultimo) mandato consecutivo. Un risultato particolarmente importante per il nostro territorio e per la sezione di Lecco che ha visto anche tutti i propri candidati entrare in consiglio o nelle varie commissioni (tutti neo eletti).

In particolare, oltre alla riconferma del presidente Emilio Aldeghi, troviamo: Andrea Branchi (Consigliere); Donatella Polvara (Comitato Scientifico); Patrizia Gangeri (Commissione Tutela Ambiente Montano) e Giorgio Bettega (Commissione Tutela Ambiente Montano).