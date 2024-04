In montagna torna la neve, il Soccorso Alpino: “Attenzione alle valanghe”

Pericolo 4 forte anche sulle nostre Prealpi

Il Soccorso Alpino: “Consultate sempre i bollettini dei servizi ufficiali”

LECCO – Il maltempo dei giorni scorsi ha riportato la neve in quota dove il pericolo valanghe è marcato. Il bollettino di Arpa Lombardia indica pericolo 4 forte sulle Alpi Retiche, Adamello, Orobie e Prealpi Lariane, 3 marcato su Prealpi Bresciane e Bergamasche, 2 sulle Prealpi Varesine. In quota la neve si presenta ventata mentre in basso è bagnata.

Dal Soccorso Alpino un invito alla responsabilità: “Considerando le condizioni in quota valutate con attenzione prima di programmare un’escursione. Consultate sempre i bollettini dei servizi ufficiali come Arpa Lombardia e Aineva per aggiornarvi sulla situazione del manto nevoso nelle diverse aree”.