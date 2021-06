Lecco ama la montagna: oltre 50 eventi per vivere la natura

Relax, Sport e Famiglia le parole chiave della prima edizione di Lecco ama la montagna

Il 10 e 11 luglio oltre 50 eventi all’insegna dell’arte, dell’avventura e del gusto

LECCO – Prenderà il via il 10 e 11 luglio la prima edizione del progetto Lecco ama la montagna, un’esperienza immersiva sul sentiero del Rotary, organizzato dal Comune di Lecco in collaborazione con l’impresa sociale Girasole.

“E’ un grande esperimento che raccoglie diverse possibilità di vivere la montagna, raccolte insieme in un progetto inclusivo che auspichiamo possa crescere negli anni”.

A dirlo il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni durante la conferenza stampa di presentazione. Impegno per il progetto è stato manifestato anche dalla Regione Lombardia attraverso la figura del Sottosegretario con delega allo sport e Grandi Eventi, Antonio Rossi che ha ricordato la necessità di creare opportunità affinché gli stessi lecchesi imparino ad amare le proprie montagne.

Più di 50 gli eventi, ideati con i protagonisti del territorio, che animeranno la due giorni e che si rivolgeranno a tutte le età.

“Abbiamo voluto che il programma fosse usufruibile da chiunque” ha infatti sottolineato il vicepresidente dell’impresa sociale Girasole Lorenzo Guerra.

Il triplice obiettivo è quello di promuovere il Sentiero Rotary come un luogo accessibile, di favorire relazioni virtuose tra i diversi attori che si occupano di montagna e di valorizzare un turismo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

“Dal punto di vista turistico l’area lariana ha perso il 61% a causa della pandemia, ma Lecco ha saputo reggere l’urto – ha spiegato Giuseppe Rasella delegato al turismo della Camera di Commercio Como Lecco – “Abbiamo delle sfide davanti, la prima è quella del post covid e già siamo in pista. La seconda è quella delle Olimpiadi del 2026 che speriamo possano lasciare qualcosa di concreto in questo territorio”.

Nella sua identità inclusiva, gli eventi del programma sono stati pensati per tre differenti target.

Energy è per tutti coloro che amano gli sport di montagna come i tour in e-bike, le arrampicate in falesia, corse in salita ed escursioni impegnative.

Family è dedicato alle famiglie che vogliano trascorrere del tempo di qualità con i laboratori creativi e lo yoga.

Relax è stato ideato per coloro che non vogliono rinunciare alle comodità e sono alla ricerca di un’esperienza gastronomica.

Non manca, infatti, l’attenzione al gusto. Sarà possibile assaggiare un piatto speciale, il raviolo vegetariano il Magno, creato per l’occasione dal pasteto de il Giglio e ispirato ai sapori del Magnodeno.

“Abbiamo lavorato affinché si potesse realizzare un evento aperto a tutti – ha raccontato l’assessore comunale all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo – e abbiamo riscontrato una forte partecipazione da parte di molte attività ed esercizi che gravitano nella zona di interesse e tutti gli aderenti all’iniziativa indosseranno una maglietta creata per l’occasione”.

Una particolare attenzione è stata poi riservata alla mobilità sostenibile. Per limitare l’uso delle auto, una navetta collegherà il piazzale della funivia e Somaca e farà tappa alle stazioni di Lecco e Calolziocorte per incoraggiare a viaggiare in treno.

Per partecipare alle esperienze è possibile consultare il sito dove sarà possibile acquistare una card comprensiva di gadget, degustazione, servizio navetta e un’esperienza.