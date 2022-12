Lecco. Gel Laorca invita a salutare insieme la stagione escursionistica

Venerdì 16 dicembre alle ore 21 la serata conclusiva del Gruppo

Evento aperto a tutti, in cui saranno proiettate diapositive della stagione 2022 appena trascorsa

LECCO – Gel Laorca è pronto a salutare la stagione escursionistica chiusa poco meno di un mese fa sulla vetta del Magnodeno, invitando soci e non alla serata conclusiva del gruppo, in programma venerdì 16 dicembre alle ore 21. Presso il Salone Parrocchiale dell’Oratorio di Laorca saranno proiettate le fotografie di tutte le gite dell’annata 2022 appena trascorsa. In questa occasione verrà aperto anche il tesseramento GEL e FIE per l’anno 2023. Al termine della serata, un rinfresco con annesso scambio di auguri in vista delle imminenti festività di fine anno.

Ingresso gratuito e aperto a tutti. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 o consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.