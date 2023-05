Lecco. Passo del Lupo, chiuso fino ad agosto un tratto del Rotary

Divieto di transito sul sentiero n.920 per opere di captazione delle acque

Il provvedimento in vigore fino al 31 agosto

BALLABIO/LECCO – Chiuso al transito pedonale fino al termine di agosto un tratto del sentiero Rotary, in località Passo del Lupo. Un provvedimento stabilito per garantire l’incolumità di passanti ed escursionisti e far procedere in sicurezza le opere per la captazione delle acque in prossimità del percorso n.920, che collega Ballabio con Vercurago.

Sarà vietato percorrere il sentiero fino alle ore 18 del 31 agosto.