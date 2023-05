Montagna e cultura di nuovo unite InGrigna!

Al Rifugio Rosalba e al Rifugio Carlo Porta torna il festival ad alta quota

Due giorni, 9-10 giugno, ricchi di spettacoli teatrali, performance mostre tra le guglie della Grignetta

PIANI RESINELLI – Tra le guglie della Grignetta sta per tornare ‘InGrigna!’, festival della montagna dove troveranno spazio spettacoli teatrali, performance ad alta quota e mostre che intrecciano i linguaggi contemporanei con il patrimonio culturale e narrativo della montagna.

Andrà in scena il 9-10 giugno, su volontà del Rifugio Rosalba in collaborazione con Resinelli Tourism Lab. A ospitare gli eventi anche il Rifugio Carlo Porta. Un’edizione 2023 dedicata alle donne che vissuto e amato la Grigna, con un focus

su Mary Varale. A dare risalto alla sua figura ci penserà soprattutto la co-produzione del CAI centrale in forma di reading-concerto ‘La signora dello spigolo giallo’, prima restituzione mai scritta su una delle più grandi alpiniste degli anni ’30 in Italia: Maria Rosaria Gennaro,

per l’appunto Mary Varale.

Vita e imprese saranno ricostruite attraverso lettere e documenti archivistici della Biblioteca di Belluno, narrate in esclusiva durante InGrigna! Festival. A Mary Varale sarà dedicata anche la mostra fotografica allestita presso il Rifugio Carlo Porta, sempre grazie alla collaborazione con Biblioteca di Belluno che custodisce il Fondo Varale. La mostra sarà inaugurata durante il festival e resterà accessibile per le due settimane successive.

Il programma comprende anche una performance site-specific di contemplazione e ascolto nel paesaggio alpino della Grigna, SONICA. La proposta artistica, elaborata dagli artisti direttamente in loco, è un’esperienza immersiva in cui gli spettatori saranno condotti lungo un breve percorso a tappe attorno al rifugio.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed è gradita la prenotazione.

PROGRAMMA

Venerdì 9 giugno ore 18.00

Inaugurazione della mostra dedicata a Mary Varale + conferenza di apertura del festival & aperitivo Rifugio Carlo Porta

Sabato 10 giugno ore 11.30

SONICA performance site-specific (Ideazione e regia Edoardo Mozzanega, Suono Attila Faravelli, Azioni Silvia Dezulian)

ore 16.00

‘La Signora dello spigolo giallo’, reading concerto su Mary Varale. Prima nazionale al Rifugio Rosalba. Una produzione InGrigna! Festival, Coproduzione Club Alpino Italiano, con Vincenza Pastore (Drammaturgia e regia di Sofia Bolognini, Musica e disegno sonoro Luca Maria Baldini)