Montagna. Sicurezza sulla neve, due serate con l’Uoei di Lecco

Due appuntamenti martedì 31 gennaio e martedì 7 febbraio

“Utilizzo di Artva, pala e sonda” e “Basi per muoversi in ambiente innevato”

LECCO – L’Uoei sezione di Lecco organizza due serate teoriche sulla “Sicurezza in ambiente innevato”. In particolare, martedì 31 gennaio, si terrà l’incontro sull’utilizzo di Artva, pala e sonda tenuto dalla Guida Alpina Marco Corti. Martedì 7 febbraio un nuovo appuntamento per parlare delle basi per muoversi in ambiente innevato con l’Istruttore Nazionale di Sci d’Alpinismo Stefano Ravasio. Gli incontri si terranno presso la sede Uoei di corso Promessi Sposi 23 a Lecco alle ore 21.