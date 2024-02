Montagne d’arte, Luigi Rota racconta la sua passione per la fotografia in quota

Non semplici scatti, ma la ricerca della parte più artistica della montagna

“La macchina è sempre nello zaino, perché ogni volta che salgo una cima è un’opportunità”

LECCO – Un meraviglioso tramonto sul Due Mani colto dall’obiettivo di Luigi Rota è la scusa per parlare della sua passione per la fotografia di montagna. Una passione nata circa 8 anni fa e che ormai affianca costantemente le varie attività in cui è impegnato il titolare dello studio Foto Rota di Lecco.

“Abito in Valsassina e il Due Mani è un po’ la mia palestra di allenamento. Domenica scorsa sono salito con la macchina fotografica che porto sempre con me e mi sono trovato ad ammirare un tramonto davvero particolare. In questi anni ho girato tutte le montagne del Lecchese, ma anche della Bergamasca, Valtellina ed Engadina, sono stato anche in Valle D’Aosta, sul Monte Bianco e sul Monte Rosa e ho affrontato una quindicina di 4.000”.

In tutte le salite sei stato accompagnato dalla tua fedele macchina fotografica: “Il mio modo di vivere la montagna e l’alpinismo è legato indissolubilmente alla ricerca dell’immagine. Ogni volta che vado in montagna è un’opportunità, non sai mai cosa puoi trovarti davanti e, spesso, ti ritrovi a sgranare gli occhi perché le condizioni ambientali sono uniche. Se non avessi con me la macchina fotografica sono sicuro che mi mangerei le mani”.

La tua non è semplice ricerca di un’immagine: “In qualsiasi situazione il mio scopo è andare alla ricerca della parte più artistica della montagna. Sono attirato dalle luci, dalle forme, dal chiaroscuro, dal controluce, dal bianco e nero… proprio per questo mi muovo spesso all’alba o al tramonto, perché sono le situazioni che regalano i contrasti più forti e dal punto di vista artistico danno le soddisfazioni maggiori”.

In otto anni di fotografia di montagna hai accumulato un materiale immenso: “Effettivamente ho raccolto molte immagini, infatti sto pensando alla realizzazione di un libro. Ho partecipato anche a diversi contest con ottimi risultati e molte immagini sono state pubblicate su riviste e collane di prestigio. Devo dire che è una passione che mi coinvolge molto e, per questo, cerco di trasmetterla agli altri e condividerla”.

E allora godiamoci questa fantastica serie di fotografie di montagne del territorio che Luigi Rota ci ha girato per condividerle con tutti i lettori…