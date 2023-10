Nuova bacheca per il CAI Lecco: sorgerà a Palazzo delle Paure

Andrà a sostituire quella posizionata fuori dalla sede della sezione ‘Riccardo Cassin’

LECCO – Una nuova bacheca per il CAI Lecco è stata posizionata nel portico di fronte all’ingresso del Palazzo delle Paure.

Il supporto andrà a sostituire la storica vetrinetta che per decenni ha visto esposti gli avvisi dell’associazione, posizionata al muro dell’edificio di via Roma 51 dove si trovava la sede del CAI. Per anni aveva scandito e condiviso con la città il susseguirsi delle tante attività proposte dalla Sezione CAI ‘Riccardo Cassin’, adesso è tempo di cambiare.