Piani Resinelli 2023: estate all’insegna di una montagna consapevole e responsabile

4^ edizione della rassegna “Piani Resinelli 2023: conosci, vivi ed esplora la montagna”

Serate, incontri e uscite guidate per una frequentazione responsabile delle nostre montagne

LECCO – Al via la 4^ edizione della rassegna turistico-culturale “Piani Resinelli 2023: conosci, vivi ed esplora la montagna”, il calendario di eventi estivi che vedranno protagonista la nota località turistica ai piedi della Grignetta.

“Nelle prime tre edizioni della Rassegna siamo riusciti, a seguito dell’esperienza pandemica, a promuovere un turismo di prossimità e ci siamo concentrati sul fatto di dare alle iniziative una ricaduta sociale, che aiutasse le persone a riprendere contatti e relazioni. Questo ha permesso una riscoperta, anche da parte delle comunità locali, dei propri luoghi e delle proprie radici che è stata determinante”.

“Abbiamo però compreso che manca una frequentazione consapevole e responsabile delle nostre montagne, sia sotto il profilo culturale (conoscenza storico-territoriale-naturalistica-di semplice orientamento) che comportamentale (rispetto dei luoghi, degli spazi, conoscenza dei segnali della natura, della flora e della fauna, senza tralasciare l’abbigliamento e l’attrezzatura)”.

Questo progetto 2023 si soffermerà quindi su questi aspetti proposti nell’ambito di serate all’aperto per un pubblico adulto e giovane (valorizzando gli sport outdoor, fra cui l’escursionismo, vocazione primaria dei Piani Resinelli), incontri nei rifugi per famiglie, uscite sul territorio con Guide di Media Montagna e Guardie Ecologiche Volontarie con potenziamento delle aperture del Centro di Accoglienza dei Visitatori, anche in orari serali.